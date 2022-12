ஆமா.. உப்பு போடாமதான் சாப்பிடுறேன்! காட்டமாக விமர்சித்த அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் நேரு ‘கிண்டல்’ ரிப்ளை!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : உதயநிதி ஸ்டாலின் மகனுக்கும் 'வாழ்க' கோஷம் போடுவேன் என்கிறார் அமைச்சர் நேரு. சூடு, சொரணை இல்லையா, உப்பு போட்டு சாப்பிடுகிறாரா இல்லையா? என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசியது குறித்த கேள்விக்கு கிண்டலாக பதிலளித்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "ஆமாம்.. எனக்கு கடந்த சில நாட்களாக உடல்நிலை சரியில்லை. அதனால் உப்பு போடாமல் தான் சாப்பிடுகிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் மட்டுமல்ல, அவரது மகன் அரசியலுக்கு வந்தாலும் வாழ்க என்று தான் சொல்லுவோம் என்றும் வாரிசு அரசியல் என எங்களை யாரும் மிரட்டிவிட முடியாது எனவும் அமைச்சர் கே.என்.நேரு சமீபத்தில் பேசி இருந்தார்.

இதனை விமர்சித்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, வயதில் குறைந்த உதயநிதிக்கு அமைச்சர் கே.என்.நேரு வாழ்க கோஷம் போடுகிறாரே சூடு சொரணை இல்லையா என கடுமையான வார்த்தைகளால் சாடியிருந்தார். அதற்குத்தான் கிண்டலாக பதில் கொடுத்துள்ளார் அமைச்சர் நேரு.

English summary

BJP state president Annamalai severely criticizes Minister Nehru says that he will raise slogan for Udayanidhi Stalin's son too. Minister KN Nehru sarcastically replied to the question about BJP Annamalai's speech, "Yes.. I have been unwell for the past few days. So I eat food without adding salt".