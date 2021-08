சிங்கப்பூரில் முதல்முறையாக 60000 சதுர அடியில் பிரமாண்டமான ஐஸ்க்ரீம் அருங்காட்சியம்

Singapore

oi-Velmurugan P

சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூரில் முதல்முறையாக ஐஸ்க்ரீம் அருங்காட்சியம் 60000 சதுர அடியில் பிரமாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்கறை சீமை அழகினிலே மனம் ஆடம் கண்டனே.. என்று அன்றே சிங்கப்பூரை பற்றிய ரஜினிகாந்த் பாடல் ஒன்று மிகவும் பேமஸ். தமிழர்கள் மிக அதிகமாக வாழும் சிங்கப்பூரில் தமிழ் ஆட்சி மொழிகளில் ஒன்று.

அங்கு பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது. மிகச்சிறந்த சுற்றுலா தளமான சிங்கப்பூரில் அமெரிக்காவில் உள்ள ஐஸ் கிரீம் அருங்காட்சியகம் தனது கிளையை அமைத்துள்ளது

செப்.1 முதல் பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்க அனுமதி.. மதிய உணவுத் திட்டம் உண்டு.. தமிழக அரசு உத்தரவு

English summary

America's Museum of Ice Cream launched its first international outlet in Singapore on Thursday. many were excited about the interactive exhibits - free-flow ice cream and children's ball pool filled with plastic multi-coloured ice cream sprinkles.