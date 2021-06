மாஜி அமைச்சர் பாஸ்கரனுக்கு சிக்கல்.. கோயில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பா? அறநிலையத்துறை எடுத்த அதிரடி

Sivagangai

oi-Velmurugan P

சிவகங்கை: சிவகங்கையில் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான கோயில் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் பாஸ்கரனின் உறவினர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அறநிலையத்துறை சீல் வைத்துள்ளது.

சிவகங்கையில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் கௌரி விநாயகர் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலுக்கு சொந்தமான 11 ஏக்கர் நிலம், தஞ்சாவூர் - பைபாஸ் சாலையில் உள்ள காஞ்சிராங்கால் கிராமத்தில் உள்ளது. இந்த நிலத்தின் தற்போதைய மதிப்பு ரூ.50 கோடி ஆகும்.

சிவகங்கையில் கௌரி விநாயகர் கோயிலுக்கு சொந்தமான 10 ஏக்கர் நிலத்தை முன்னாள் அமைச்சர் பாஸ்கரனுக்கு நெருக்கமான உறவினர் மோசடியாக பத்திரம் தயாரித்து நிலத்தை ஆக்கிரமித்ததாக புகார் எழுந்தது. முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் வந்த நிலையில் ஆக்கிரமிப்பு நிலம் இன்று மீட்கப்பட்டுள்ளது.

Temple land belonging to Hindu Religious and Charitable Endowments Department in Sivagangai has been reclaimed. The Treasury has sealed off the area occupied by former minister Baskaran relatives.