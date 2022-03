காங்கிரஸ் கட்சியில் இனி நியமனம் இருக்காது! தேர்தல் மூலமே நிர்வாகிகள் தேர்வு! ப.சிதம்பரம் புது தகவல்!

Sivagangai

oi-Arsath Kan

சிவகங்கை: காங்கிரஸ் கட்சியில் இனி தேர்தல் மூலம் மட்டுமே நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்றும் நியமனம் இருக்காது எனவும் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ப.சிதம்பரம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்ட அவர் இந்த புதிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

ப.சிதம்பரம் தெரிவித்திருக்கும் இந்த தகவல் அரசியல் ரீதியாக மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

சல்லி சல்லியா நொறுக்கி.. கார்த்தி சிதம்பரம் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரே.. திரும்பி பார்த்த

English summary

P.Chidambaram says, There will no appointment posts in Congress, the executive will be elected by election