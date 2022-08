"அங்கே" இருக்கும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கனும்! டேவிட் வார்னரின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து!

Sydney

oi-Rajkumar R

சிட்னி : விநாயகர் சதுர்த்து விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரரான டேவிட் வார்னரின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து சமூக வலைதளங்களில் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்துக்களின் முழுமுதற்கடவுளான விநாயகப் பெருமானின் அவதார திருநாளான இன்று விநாயகர் சதுர்த்து விழா உலகெங்கும் வசிக்கும் இந்துக்களிடையே வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

எந்த ஒரு செயலை தொடங்கினாலும், அதை வெற்றியுடன் செய்து முடிக்க முதலில் விநாயகப் பெருமானை வணங்கிவிட்டு ஆரம்பிக்கும்போது அந்த செயல் கண்டிப்பாக வெற்றியடையும் என்ற நம்பிக்கையோடு அனைவரும் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடுகின்றனர்.

ஹாட்டிரிக் விக்கெட்.. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் மோதலுக்கு இடையில் புகுந்த ஸ்டாலின்.. ஆஹா.. 3 எம்எல்ஏக்களா?

English summary

While the Vinayagar Chaturthi festival is being celebrated with enthusiasm, Australian cricketer David Warner's Vinayagar Chaturthi greetings are being shared by many on social media; விநாயகர் சதுர்த்து விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரரான டேவிட் வார்னரின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து சமூக வலைதளங்களில் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.