Sydney

oi-Vigneshkumar

சிட்னி: ஆவேசமாகப் பாய்ந்து வந்த முதலையை முதியவர் ஒருவர் அசல்டாக காட்டுக்குள் அனுப்பும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

ஆவேசமாக பாய்ந்து வந்த முதலை.. அசால்ட்டாக தோசைக்கல்லை கொண்டு அடித்து விரட்டிய முதியவர்.. வீடியோ!

வயதானவர்கள் என்றால் அமைதியாக இருந்து கொண்டு, எப்போதும் குழந்தைகளைக் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்றே பலரும் நினைப்போம்.

ஆனால், அவர்கள் ஆவேசமானால் யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. வயதான ஒருவர் டென்ஷன் ஆனதால் கையில் இருப்பதைக் கொண்டு செய்யும் செயலின் வீடிய இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

English summary

Old man hits the angry crocodile on the head with the kitchenware: (ஆஸ்திரேலியாவில் ஆவேசமாகக் கடிக்க வரும் முதலையைக் காட்டுக்குள் விரட்டும் முதியவர்) Old Man hits the crocodile with frying pan Australia.