"நிலவில் இருக்கிறது 800 கோடி பேருக்கான ஆக்சிஜன், ஆனால்.." கடைசியில் ட்விஸ்க் வைத்த ஆய்வாளர்கள்

சிட்னி: நிலவில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் குறித்து ஆஸ்திரேலியா ஆய்வாளர்கள் சில புதிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.

பல ஆண்டுகளாகவே நிலவு குறித்த ஆய்வுகள் உலகெங்கும் நடைபெற்று வருகிறது. நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்புவது, செயற்கோளை அனுப்புவது போன்ற ஆய்வுப் பணிகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக நிலவில் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறியவும் ஆய்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நிலவில் ஆக்சிஜன் நிலை குறித்து ஆஸ்திரேலியா ஆய்வாளர்கள் புதிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.

English summary

Moon’s top layer alone has enough oxygen to sustain as many as eight billion people for 100,000 years (நிலவின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் ஆக்சிஜன்) Oxygen in the top layer of rocks on the Moon.