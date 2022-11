"டிரஸை கழட்டி.." ஒரே நேரத்தில் பீச்சில் நிர்வாணமாக போஸ் தந்த 2500 பேர்! உற்று பார்த்த ஃபோட்டோகிரபர்

Sydney

oi-Vigneshkumar

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி கடற்கரை ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக் கணக்கானோர் டிரஸை கழட்டி நிர்வாணமாக இருந்தனர்.

ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் அமைந்துள்ள கடற்கரை சர்வதேச அளவில் மிகவும் புகழ்பெற்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல லட்சம் சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்லும் கடற்கரையாக அது உள்ளது.

சர்வதேச அளவில் மிகவும் பிரபலமான இந்த பீச்சில் திடீரென ஒரே நேரத்தில் பல ஆயிரம் பேர் ஆடைகளைக் களைந்து நிர்வாணமாக நின்றுள்ளனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

English summary

More than 2,500 people took off their clothes in an effort to raise awareness on skin cancer: Australia naked photoshoot for skin cancer awareness.