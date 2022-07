கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை: 4 குரூப்.. சைபர் கிரைம் கையில் 1647 பேர்.. ஆரம்ப புள்ளியை நெருங்கும் போலீஸ்!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்திற்கு காரணமான போராட்டம் வாட்ஸ் அப் குழுக்களில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்த நிலையில், 1,647 பேரின் மொபைல் எண்கள் சைபர் கிரைமின் சந்தேக வளையத்திற்குள் வந்துள்ளன.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே பள்ளி மாணவி மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் திடீரென 500க்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்து அத்துமீறி வன்முறையில் ஈடுபட்டனர்.

கள்ளக்குறிச்சி கலவரம் வாட்ஸ்அப் வாயிலாக திட்டமிடப்பட்டதாக உளவுத்துறை கண்டறிந்ததைத் தொடர்ந்து, வாட்ஸ்-அப் குழுக்களை கண்காணிக்கும் பணியில் சைபர் கிரைம் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி.. 2வது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் இருந்தது என்ன? கோர்ட்டில்

English summary

Mobile numbers of 1,647 people have come under suspicion of cyber crime. The police are engaged in tracing the people involved in Kallakurichi riots.