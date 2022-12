தென்காசி வந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியில் துள்ளிய குழந்தைகள்.. கை கொடுக்க ஆர்வம்!

Tamilnadu

தென்காசி: நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று பொதிகை ரயிலில் பயணித்து தென்காசி வருகை தந்தார். ரயில் நிலையத்தில் முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்து நேற்று இரவு பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தென்காசி வருகை தந்தார்.

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வழக்கமாக காரிலும் தொலை தூர பயணங்களுக்கு விமானம் மூலமே சென்று வருகை தருவது வழக்கம். இந்த முறை தென்காசிக்கு ரயிலில் பயணம் செய்ய முடிவு செய்தார்.

தென்காசிக்கு சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின்! கூடவே சென்ற அமைச்சர்கள்! ரயிலிலும் தென்காசிக்கும் முதல் பயணம்!

Chief Minister M. K. Stalin traveled to Tenkasi today by package train to participate in the welfare assistance function. The Chief Minister was given an enthusiastic welcome at the railway station.