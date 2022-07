பிறந்தநாளுக்குக் கூட வராத தளபதி! கோவிலில் விஜய் பெயரில் அர்ச்சனை! உருகி வேண்டிய எஸ்ஏசி! அப்பா சார்!

Tamilnadu

மயிலாடுதுறை : 80 வயது பூர்த்தி அடைந்ததை முன்னிட்டு திருக்கடையூர் ஸ்ரீ அபிராமி உடனாகிய ஸ்ரீ அமிரகடேஸ்வரர் கோவிலில் திரைப்பட இயக்குனர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் ஆயுள் விருத்தி வேண்டி சிறப்பு ஹோமம் செய்ததோடு மகன் விஜய் பெயரில் அர்ச்சனை செய்து உருகி வேண்டிக் கொண்டார்.

பிறந்தநாளுக்குக் கூட வராத தளபதி! கோவிலில் விஜய் பெயரில் SAC அர்ச்சனை! - வீடியோ

பிரபல இயக்குனரும் நடிகர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ.சி. என அழைக்கப்படும் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் 1981ஆம் ஆண்டு "சட்டம் ஒரு இருட்டறை" என்ற திரைப்படத்தினை இயக்கி பிரபலமானார்.

இப்படமானது தமிழில் மிக பெரிய வெற்றியை பெற்று அவருக்கு புகழ் கொட்டிக் கொடுத்தது. ஆனால் அதற்கு முன்னதாக படம் இயக்கியிருந்தாலும், இந்த படம் தான் பட்டிதொட்டியெங்கும் அவரை கொண்டு சேர்ந்தது.

On the occasion of his 80th birthday, film director S.A.Chandrasekhar do a special homam to pray for long life and offered prayers in the name of his son Vijay.