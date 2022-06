ஆட்சியை கலைக்க சதி! ‘அவர்’ ரொம்ப டேஞ்சர்! எச்.ராஜா சொன்னத கவனீச்சீங்களா? நேரு கிளப்பிய பரபரப்பு!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

செங்கல்பட்டு : ஜாதி கலவரத்தை உருவாக்கி திமுக ஆட்சியின் மீது கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தும் நோக்கோடு பாஜக செயல்படுகிறது எனவும் திமுக அரசைக் கலைக்க பாஜக சதி திட்டம் போடுகிறது என தமிழக நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு பரபரப்பு புகார் கூறியுள்ளார்.

ஆட்சியை கலைக்க சதி! ‘அவர்’ ரொம்ப டேஞ்சர்! எச்.ராஜா சொன்னத கவனீச்சீங்களா? - KN நேரு!

செங்கல்பட்டு பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே நேற்று, முன்னாள் முதல்வர் கலைஞரின் 99 வது பிறந்த நாள் விழா மற்றும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஓராண்டு அரசின் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே.என். நேரு, சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரை ஆற்றினர்.

சார்பெழுத்துகள் யாவை?.. 10ம் வகுப்பு லாஸ்ட் பெஞ்சில் அன்பில் மகேஷ்! கைகட்டி பவ்யமாக கவனித்த அமைச்சர்

English summary

Tamil Nadu Urban Development Minister KN Nehru has complained that the BJP is working with the intention of creating caste riots and tarnishing the image of the DMK regime and plotting to dissolve the DMK government.