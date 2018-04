பறந்தாலும் விடமாட்டாங்க போல.. பலூன்களால் மோடியின் ஹெலிகாப்டர் வழித்தடம் மாற்றப்பட்டது!

Oh the massacre. Cops burst balloons one by one which protesters brought against to fly against @narendramodi. @Ahmedshabbir20 @subashprabhu @gavastk @sjeeva26 @Priyan_reports @Shiva_Tweeets @SteveNews1 @sivaramanpraba @Stalin_Tweets @shakti_strength @Vignesh_twitz pic.twitter.com/MQS6Ta13w8