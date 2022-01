மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை 100 கோடி செலவில் அமைத்த ‘அணைக்கரை பாலம்’ திடீரென இடிந்து விழுந்தது!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே கட்டப்பட்டு வந்த அணைக்கரை பாலம் இடிந்து விழுந்தது.

சென்னையில் இருந்து டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு செல்ல விக்கிரவாண்டி வழியாக, பண்ருட்டி, மீன்சுருட்டி வழியாக கும்பகோணம் செல்வது சுலபமான வழியாக இருந்தது.

கொள்ளிடம் ஆற்றைக் கடந்துதான் கும்பகோணத்தை சென்றடையமுடியும். அணைக்கரை என்ற ஊரில் இருக்கும் கீழ் அணை பாலம் உறுதித்தன்மை இல்லாததால், பல வருடங்களாக போக்குவரத்துப்பாதையாக பயன்பாட்டில் இருந்த கீழணையின் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது.

English summary

Annaikkarai bridge work on the Kollidam river at an estimated cost of Rs. 100 crore has been going on for a long time. Suddenly the new constructing bridge collapsed and fell.