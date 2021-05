நல்ல ஐடியா.. செம்பருத்தி, மவுனராகம்.. சீரியல்களில் இப்படிபட்ட காட்சிகளை இப்போது வைக்கலாமே!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: செம்பருத்தி, மவுனராகம் உள்பட மக்கள் அதிகம் பார்க்கும் சீரியல்களில் கோவிட் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளும் காட்சிகளை வைத்தால் அதிகம் பேர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளதாக , தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த டாக்டர் ராஜ்மோகன் என்பவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

கொரோனா தடுப்பூசி குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தடுப்பூசி போடவேண்டியதன் அவசியத்தை வீடியோவாக வெளியிட்டு விழிப்புணர்வு செய்து வருகிறார்.

இதேபோல் திரைபிரபலங்கள் சிவகார்த்திகேயன், கீர்த்தி சுரேஷ் உள்பட பலர் கொரோனா தடுப்பூசி குறித்தும், முககவசம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

Dr. Rajmohan from Thanjavur has posted that there is a chance that more people will be vaccinated if there are scenes of covid vaccination in popular serials including Chembaruthi and Mounaragam.