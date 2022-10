சந்தி சிரிக்கிறது.. இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மீண்டும் சேரணுமா? ’அவங்க’ மனசு வைக்கனும்! தடாலடி டிடிவி தினகரன்!

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது எனவும், இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ்ஐ யார் ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்தார்களோ, அவர்கள் மனது வைத்தால்தான் மீண்டும் அவர்களை இணைத்து வைக்க முடியும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியிருக்கிறார்.

தஞ்சை மாவட்டத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கட்சியினர் இல்ல நிகழ்ச்சிகள், கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சி அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக சாலை மார்க்கமாக தஞ்சாவூர் வந்த அவருக்கு மாவட்ட எல்லையில் கட்சி தொண்டர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதன்பின்னர் நகரில் பல நிகழ்ச்சிகளில் டிடிவி தினகரன் கலந்து கொண்டார்.

எதுக்கு வம்பு..வீண்பழி தான் மிச்சம்! விஐபிகளுக்கு சிகிச்சை தர டாக்டர்கள் இனி பயப்படுவார்கள் -டிடிவி

TTV Dhinakaran has said that the law and order situation in Tamil Nadu is not good AMMK general secretary TTV Dhinakaran has said that the law and order situation in Tamil Nadu is not good and those who have already merged EPS-OPS can be merged again only if they are willing.