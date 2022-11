அரசியல் தலையீடு இல்லை.. உண்மை குற்றவாளிகளை தண்டிக்கவேண்டும்- 3 மணி நேர விசாரணைக்கு பின் ரவீந்திரநாத்

Theni

தேனி : சிறுத்தை இறப்பு வழக்கில் அரசியல் தலையீடு ஏதும் இல்லை. வன விலங்குகள் உயிரிழந்தால் சம்பந்தப்பட்ட தோட்ட உரிமையாளரை விசாரிப்பது வழக்கம். அதன் அடிப்படையிலேயே விசாரணைக்கு ஆஜர் ஆனேன். உரிய விசாரணை நடத்தி உன்மையான குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஓபி ரவீந்திரநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

தேனி எம்.பி ரவீந்திரநாத் தோட்டத்தில் சிறுத்தை இறந்தது தொடர்பான வழக்கில் நேற்று அவர் வனத்துறையிடம் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார். இந்த விசாரணை முழுவதும் வீடியோவாக பதிவு செய்யப்பட்டது.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ரவீந்திரநாத், வனத்துறையின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்துள்ளேன். மீண்டும் விசாரணைக்கு எப்போதும் அழைத்தாலும் ஆஜராக தயாராக இருக்கிறேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மின்வேலியில் சிக்கி சிறுத்தை பலி.. ஒருவழியாக தேனி வனத்துறை முன்பு ஆஜரானார் எம்பி ரவீந்திரநாத்

English summary

Theni MP Ravindranath, who appeared for the inquiry regarding the death of a leopard in his farm, said that there was no political interference in leopard death and that a proper investigation should be conducted and action should be taken against the real culprits.