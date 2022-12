திராவிடர் கழக மேடையில் அய்யப்ப பக்தர்களுக்கு மௌன அஞ்சலி.. “மனிதனை நினை”.. கி.வீரமணி சொன்ன வார்த்தை!

Theni

தேனி : திராவிடர் கழக மாநாட்டில், விபத்தில் உயிரிழந்த அய்யப்ப பக்தர்களுக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. திக தலைவர் கி.வீரமணி வேண்டுகோளை ஏற்று, திமுக, காங்கிரஸ், சிபிஐ உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களும், தொண்டர்களும் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர். பெரியார் சொன்ன "கடவுளை மற! மனிதனை நினை!" என்பது தான் எங்கள் கொள்கை என கி.வீரமணி பேசியுள்ளார்.

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்குச் சென்றுவிட்டுத் திரும்பிய ஆண்டிபட்டியைச் சேர்ந்த 8 பக்தர்கள் விபத்தில் சிக்கி பலியாகினர். இச்சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் நடைபெற்ற திராவிடர் கழக மாநாட்டில் அவர்களுக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

சபரிமலை அய்யப்பன் கோயிலுக்குச் செல்வது என்னைப் பொறுத்தவரை மூடநம்பிக்கை, ஆனால் அவர்களுக்கு அது பக்தி.‌ இது போன்று கோவிலுக்கு சென்று வந்த இடத்தில் விபத்துக்குள்ளாகி யார் உயிரிழந்தாலும் அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவோம் என்று கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

