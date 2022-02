ஓபிஎஸ் vs தங்கத்தமிழ்ச் செல்வன்.. தேனி மாவட்டத்தில் எப்படி இருக்கிறது தேர்தல் களம்? முழு ரவுண்ட்-அப்

Theni

oi-Nanthakumar R

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் 6 நகராட்சி, 22 பேரூராட்சிகள் உள்ளன. தேனி மாவட்டத்தை மீண்டும் அதிமுக கோட்டையாக மாற்ற முயலும் நிலையில், 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியை பிடித்த உற்சாகத்தில் தேனி மாவட்ட நகராட்சி, பேரூராட்சிகளை கைப்பற்றும் முனைப்பில் அக்கட்சியினர் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் மாவட்டத்தில் அதிமுக, திமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

இதுபற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

English summary

Theni district has 6 municipalities and 22 municipalities. As the AIADMK seeks to turn Theni district back into a stronghold. Another side DMK trying to get more municipality and town panchayat. so district election battle is neck to neck figth between admk and dmk.