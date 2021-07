காதலுக்கு செக் வைத்த காதலனின் பெற்றோர்.. விபரீத முடிவை தேடிய சாருமதி.. தேனியில் மாதர் சங்கம் மறியல்!

Theni

oi-Velmurugan P

தேனி : காதலன் ஏமாற்றியதால் கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தேனியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. காதலனை கைது செய்யக்கோரி மாதர் சங்கத்தினர் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தேனி மாவட்டம் வாலிப்பாறை அருகே தும்க்குண்டு பகுதியை சேர்ந்த அர்ஜுனன் மற்றும் ஜெயலட்சுமியின் மகள் சாருமதி (வயது 22). இவர் பெரியகுளம் அருகே தனியார் நர்சிங் கல்லூரியில் 4ஆம் ஆண்டு மாணவி ஆவார்,.

சாருமதி தும்மக்குண்டு ஊரை சேர்ந்த பாண்டியன் மகன் சமுத்திரக்கனியை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் சமுத்திரக்கனி திருமணம் செய்ய மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The incident where a college student committed suicide by hanging himself after being cheated on by her boyfriend has caused a stir in Theni. women's members protest in front of Theni District Collector's Office demanding arrest of boyfriend.