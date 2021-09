திமுகவில் சேர்ந்து அமைச்சரான 8 பேர்.. எடப்பாடி சொன்ன காரணம்.. நயினார் கொடுத்த பதில்.. நெல்லை கலகல

Thirunelveli

oi-Velmurugan P

நெல்லை: திமுகவினர் பேச்சைக் கேட்டு மயங்கி அதிமுகவைச் சேர்ந்த 8 பேர் இங்கிருந்து பிரிந்து சென்று திமுகவில் அமைச்சராகி இருக்கிறார்கள் என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார். அதன்பின்னர் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், அதிமுகவில் இருந்து நான் ஏன் வெளியேறினேன் என்று கேட்டால் அது தெரியவில்லை என்றார்.

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் திமுக நீதிமன்றத்துக்குச் சென்றதால் தான் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. நகர்ப்புற தேர்தலை நடத்தவும் திமுக நீதிமன்றத்தில் வாய்தா கேட்டு வருவதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறும் 9 மாவட்டங்களில் நெல்லை மாவட்டமும் ஒன்று. அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியினர் சார்பில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட உள்ளார்கள். பட்டியலும் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. நெல்லை மாவட்ட தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நெல்லை ஹைக் கிரவுண்ட் பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடந்தது.

8 members of the AIADMK have left the party and become ministers in the DMK: EPS AIADMK co-ordinator and opposition leader Edappadi Palanisamy said that 8 members of the AIADMK have left the party and become ministers in the DMK.