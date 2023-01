இன்னும் எத்தனை உயிர்? ஆன்லைன் ரம்மியால் இளைஞர் தற்கொலை! ஒரே நாளில் 1 லட்சம்..மொத்தம் 15 லட்சம் லாஸ்!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநரை ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டம் மசோதாவுக்கு இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கப்படாத நிலையில் நெல்லை அருகே ஆன்லைன் ரம்மியில் 15 லட்சம் வரை இழந்த இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட சூதாட்டங்களால் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து தற்கொலை சம்பவங்கள் அதிகரித்ததால் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 2020ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது. 2021 பிப்ரவரியில் பேரவையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

அச்சட்டத்தை எதிர்த்து ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அச்சட்டம் செல்லாது என்று கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

ஆளுநர் உரைக்கு வருத்தமும், நன்றியும்..சட்டசபையில் பதிவு செய்ய எம்எல்ஏக்களுக்கு செயலர் கடிதம்

English summary

The incident of suicide of a young man who lost up to 15 lakhs in online rummy near Nellai while the online rummy ban bill passed by the Tamil Nadu assembly and sent to the governor for approval is yet to be approved.