பயங்கர குழப்பம்.. அதிமுக யாரை வேட்பாளராக அறிவித்தாலும்.. அடித்துச் சொன்ன அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்!

அதிமுக யாரை வேட்பாளராக அறிவித்தாலும் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் வெற்றி உறுதி என அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கூறியுள்ளார்.

Thirunelveli

oi-Vignesh Selvaraj

திருநெல்வேலி : அதிமுக கூட்டணியில் ஒற்றுமை இல்லை. பயங்கர குழப்பமான மனநிலையில் அவர்கள் இருப்பதால் திமுக வேட்பாளருக்கு நிச்சய வெற்றி என அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார். ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் என இரு அணிகளும் களமிறங்க முடிவெடுத்துள்ளன. இந்நிலையில் தான் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், நெல்லை மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சராக முதல்வர் ஸ்டாலினால் நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், நெல்லை மாநகர திமுக அலுவலகத்தின் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

English summary

"There is no unity in the AIADMK alliance, They are in a confused state of mind, So, DMK candidate is certain to win in Erode East bypoll." : says DMK Minister Rajakannappan.