எப்போ பார்த்தாலும் செல்போனா? ஆத்திரத்தில் கணவன் எடுத்த முடிவு! அனாதையாகிப் போன 3 பிஞ்சுகள்!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : திருநெல்வேலி அருகே தனது மனைவி நீண்ட நேரம் செல்போனில் பேசிக் கொண்டிருந்ததால் வேறு ஆண்களுடன் பழகுவதாக நினைத்த கணவன் அவரை கழுத்து நெரித்துக் கொலை செய்ததோடு சடலத்தை ஆற்றில் வீசிச் சென்ற சம்பவம் குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே நம்பியார் பாய்கிறது. இந்த ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள மயிலாப்பூர் என்ற பகுதியில் ஆற்றங்கரையோரம் பெண் சடலம் எடுப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு சென்ற போலீசார் தண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருந்த இளம் பெண் ஒருவரின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

Police officials are investigating the case near Tirunelveli where the husband strangled his wife to death and threw her body in the river after he thought she was having an affair with other men as she was talking on her cell phone for a long time.