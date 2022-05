நெல்லை கல் குவாரி விபத்து..! பாறைக்கடியில் வந்த துர்நாற்றம்! 6வது நபரின் நிலை என்ன? பரபர பின்னணி..!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

நெல்லை: நெல்லை கல்குவாரி விபத்து ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், 6வது நாளாக மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் குவியலுக்குள் சிக்கி இருக்கும் 6வது நபரை மீட்கும் பணி தொடங்கியுள்ள நிலையில் பாறைகளை வெடி வைத்து தகர்த்து உடலை மீட்க திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் பொன்னாக்குடி அருகே அடை மிதிப்பான் குளத்தில் கல் குவாரியில் நேற்று முன்தினம் இரவு 400 அடி ஆழத்தில் கற்களை ஏற்றிக்கொண்டிருந்தபோது ராட்சத பாறை உருண்டு விழுந்தது. இதில் பணியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டு இருந்த 6 தொழிலாளர்கள் பாறைகளின் இடிபாடுகளில் சிக்கினர்.

மேலும் அங்கு நின்ற லாரி மற்றும் பொக்லைன் எந்திரங்களும் இடிபாடுகளில் சிக்கியது. உடனடியாக தீயணைப்பு வீரர்கள் அங்கு விரைந்து சென்று கயிறு மூலம் குவாரிக்குள் இயங்கி மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Rescue operations are continuing for the 6th day following the Nellai quarry accident. It has been reported that the rescue operation for the body of the 6th person trapped in the pile has been started as the rescue operation has begun.