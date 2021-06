தன்னை வெட்டியவரை ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஓடி சென்று கல்லால் அடித்துக் கொன்ற பண்ணையார்..தென்காசி பயங்கரம்

Thirunelveli

oi-Velmurugan P

தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே சொத்து தகராறு காரணமாக ஏற்பட்ட மோதலில் கல்லால் அடித்து ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டார், மேலும் ஒருவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே திருமலாபுரத்தை சேர்ந்தவர் ராமர்பாண்டி. இவருக்கு மாடத்தி (முதல் மனைவி), நாச்சியர் என இரண்டு மனைவிகள் உள்ளனர். இதில் மாடத்தி ராமர் பாண்டி தம்பதியினருக்கு பண்ணையார் (எ) அழகிய நம்பி என்ற மகனும் சௌந்தர்யா என்ற மகளும் உள்ளனர்.

இரண்டாவது மனைவி நாச்சியார் மற்றும் இவரது தம்பி அழகிய நம்பிக்கும் பண்ணையாருக்கும் சொத்து தகராறு காரணமாக பலவருடங்களாக முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

English summary

One person has been stoned to death in a clash over a property dispute near the Sankaran kovil in Tenkasi district, and another is being treated in critical condition.