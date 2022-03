காலை “கட்சி நிதி”.. மாலையில் குவாட்டர் கட்டிங்.. டாஸ்மாக் கடையில் அடாவடி வசூல்.. விசிக பிரமுகர் கைது

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

தென்காசி : டாஸ்மாக் பணியாளர்களை மிரட்டி அடிக்கடி இலவசமாக மது பாட்டில் மற்றும் கட்சி வளர்ச்சி நிதி எனக் கூறி பணம் வசூல் செய்ததாக வீடியோ வெளியான நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஒன்றிய செயலாளரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

தென்காசி மாவட்டம் கடையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் அன்பழகன். இவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கடையம் பகுதி ஒன்றிய செயலாளராக இருந்து வந்தார்.

அன்பழகன் வீடு இருக்கும் வெங்கடாம்பட்டி பகுதியில் தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் மது கடை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

Police have arrested the union secretary of the vck, after a video emerged of him extorting money from Tasmac employees, often claiming a free liqure bottle and party development funds.