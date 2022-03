யார் இந்த நீராவி முருகன்: போலீஸ் தேடுதல் வேட்டை முதல் என்கவுண்டர் வரை பதற வைக்கும் திரில் கதை

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: தமிழக காவல்துறையினரால் பல மாதங்களாக தேடப்பட்டு வந்த ரவுடி நீராவி முருகன் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். யார் இந்த நீராவி முருகன் என்பது பற்றியும் அவரது பின்னணி பற்றியும் பார்க்கலாம்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதியம்புத்தூரை சேர்ந்த நீராவி முருகன் சிறு வயதில் இருந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததால், திருமண வாழ்க்கையும் அவனுக்கு கசப்பானதாகவே மாறிவிட்டது. தாயும், தந்தையும் இறந்து விட்ட நிலையில், மனைவி மற்றும் 2 குழந்தைகளுடன் தூத்துக்குடி வந்த நீராவி முருகனை விட்டு குழந்தைகளுடன் மனைவி பிரிந்து சென்றுவிட்டார். இதன் பின்னரே நீராவி முருகன் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவது அதிகரிக்கத்தொடங்கியுள்ளது.

தூத்துக்குடியில் கடந்த 2011ம் ஆண்டு தி.மு.க. பிரமுகர் ஏ.சி.அருணாவை கொலை செய்த வழக்கில் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த நீராவி முருகன், சென்னையில் பதுங்கி இருந்தான். பின்னர் அந்த ஆண்டில் மே மாதம் ஜார்ஜ்டவுன் கோர்ட்டில் சரண் அடைந்த அவன், பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டான். பின்னர் ஜாமீனில் வெளிவந்த அவன் தூத்துக்குடி மற்றும் நெல்லையில் வழிப்பறி, பூட்டை உடைத்து வீடுகளில் கொள்ளையடிப்பது உள்ளிட்ட குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தான்.

English summary

Rowdy Neeravi Murugan, who had been wanted by the Tamil Nadu Police for several months, has been shot dead. Let’s see who this Neeravi Murugan is and his background.