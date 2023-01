திருக்குறள் சொன்னா பிரியாணி ஃப்ரீ.. பரபர அறிவிப்பை வெளியிட்ட ஹோட்டல்.. அதுக்கப்பறம் நடந்த ட்விஸ்ட்

Thiruvallur

oi-Jackson Singh

திருவள்ளூர்: 10 திருக்குறள்களை கூறினால் சிக்கன் பிரியாணி இலவசம் என்ற வித்தியமாசமான அறிவிப்பை வெளியிட்ட ஓட்டல் மக்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்துள்ளது.

இந்த அறிவிப்பை கேட்டதுமே பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் திருக்குறளை மனப்பாடம் செய்துவிட்டு, கடைக்கு வந்து ஒப்பித்துவிட்டு சிக்கன் பிரியாணியை வாங்கி ஜூட் விட்டனர்.

திருக்குறளை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்பட்டாலும், புலாலை தவிர்க்குமாறு கூறிய திருக்குறளை அதே புலாலை பிரபலப்படுத்த பயன்படுத்துவது சரியா என்ற கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

English summary

The restaurant has been flooded with people after making a strange announcement that they will get free chicken biryani if ​​they say 10 thirukkurals.