பொங்கல் தொகுப்பில் பல்லி இருந்ததாக புகார் அளித்த தந்தை.. வழக்கு போட்ட போலீஸ்! தீ குளித்த மகன் மரணம்

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: ரேசன் கடையில் கொடுக்கப்பட்ட பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பொருளில் இறந்த பல்லி இருந்ததாக புகார் கூறியவரின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்பாவின் மீது வழக்கு பதிவு செய்ததற்காக மன உளைச்சலுக்கு ஆளான மகன் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.

தீக்குளித்து உயிரிழந்த நபரின் பெயர் குப்புசாமி என்பதாகும். திருத்தணியைச் சேர்ந்த குப்புசாமி சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். இவரது தந்தை நந்தன். கடந்த வாரம் ரேசன் கடையில் கொடுத்த பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வீட்டிற்கு வாங்கி வந்தார் நந்தன்.

ஒரு குழந்தை பிறந்து 3 மாதத்தில் மற்றொரு குழந்தையா?.. பீகாரில் மெடிக்கல் மிராக்கிள்?.. நடந்தது என்ன?

அந்த பையில் இருந்த புளியில் இறந்துபோன பல்லி இருந்துள்ளது. இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த நந்தன் ரேஷன் கடை ஊழியரிடம் கேட்டுள்ளார். புளியில் இறந்த பல்லி இருந்ததை வீடியோவாகவும் பதிவு செய்தார். இதுகுறித்து ஊடகங்களுக்கு நந்தன் தகவல் தெரிவித்து இருந்தார். இது தொலைக்காட்சிகளிலும், செய்தித்தாள்களிலும் செய்தியாக வெளிவந்தது.

English summary

A case has been registered against the complainant for having a dead lizard in the Pongal gift package given at the ration shop. Depressed son commits suicide by setting himself on fire after filing a lawsuit against his father.