உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு எம்எல்ஏ தான்.. ஆனால் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்.. கொந்தளிக்கும் இபிஎஸ்!

திருவள்ளூர்: திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவது குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக இளைஞரணி செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றது முதல், திமுகவில் அவருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனைத்தொடர்ந்து சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக வெற்றிபெற்ற பின், திமுக அமைச்சர்களே உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் என்று பேசி வருகின்றனர்.

இதுமட்டுமல்லாமல் பல்வேறு முக்கியத் திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பது, அமைச்சர்கள் சார்பாக வழங்கப்படும் நலத்திட்ட உதவுகள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது என உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியல் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். இது எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Leader of Opposition Edappadi Palaniswami has criticized DMK MLA Udayanidhi Stalin for giving too much importance. Also he said, DMK is a Corporate Company. Udhaynithi Stalin is just a MLA. But he is starting so much Schemes in Tamilnadu.