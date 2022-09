அண்ணா பிறந்தநாளில் அதிரடி.. “இருளர்” மக்களுக்கு விடியல் தந்த “புல்டோசர்”! இனி சுதந்திர பறவைகள்

Thiruvallur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவள்ளூர்: இருளர் சமுதாய குடியிருப்பை சுற்றிலும் கட்டப்பட்டு இருந்த தீண்டாமை தடுப்புச் சுவர் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் இடித்து அகற்றப்பட்டது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டையை அடுத்து அமைந்து இருக்கிறது கச்சூர் ஊராட்சி. இப்பகுதிக்கு உட்பட்ட வாழ்வந்தான் கோட்டை பகுதியில் இருளர் பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த 75 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

கடந்த 29 ஆண்டுகளாக இங்கு வாழ்ந்து வரும் இருளர் மக்களின் குடியிருப்புகளை சுற்றி பாஸ்கர் ராவ் என்ற நபர் நிலம் வாங்கி இருக்கிறார். அவர் தனது நிலத்தை விற்பனை செய்வதற்காக பாஸ்கர் அவென்யூ என்ற பெயரில் அதற்கு பதாகையும் வைத்து இருக்கிறார்.

English summary

Untouchability wall broken near Uthukottai in Thiruvallur District which is surrounded Irular tribes homes. The man Baskar rao who bought land near Irular tribes homes built the untouchability wall and said that it was built to sale his lands and people are not willing to buy lands near Irular Tribes