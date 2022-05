சரளமாகப் புழங்கும் கஞ்சா..! பெண்களுக்கு ‘பல’ தொல்லை! திருவண்ணாமலை ரமணர் ஆசிரமம் மீது பகீர் புகார்..!

Thiruvannamalai

oi-Rajkumar R

திருவண்ணாமலை : திருவண்னாமலையில் புகழ்பெற்ற ரமணர் ஆசிரமத்தில் பெண் பக்தர்களுக்கு பல விதங்களில் இடர்பாடுகளை ஆசிரமத்தில் உள்ளவர்கள் ஏற்படுத்தி வருவதாகவும், கஞ்சா உபயோகம் ஆசிரமத்தில் அதிகரித்து வருவதாகவும் பெண் பக்தர் திருவண்ணாமலை நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவன் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவண்ணாமலை நகரில் செங்கம் சாலையில் ரமணர் ஆசிரமம் பல ஆண்டுகளாக ஆன்மீக பக்தர்களிடம் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஆசிரமமாக இருந்து வந்துள்ளது.

இந்த ஆசிரமத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தொடர்ந்து வந்து பாடல்கள் பாடியும், பகவான் ரமணரை வழிப்பாடு நடத்தி வருகின்றார்.

English summary

A female devotee has lodged a complaint at the Thiruvannamalai police station alleging that the people at the famous Ramanar Ashram in Thiruvannamalai are causing trouble to female devotees in various ways and that cannabis use is on the rise in the ashram.