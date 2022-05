திருவாரூர் கமலாலய குளத்தில் தெப்பத்திருவிழா... பறிபோன 2 உயிர்கள் - சரிந்து விழுந்த தூணால் அபசகுனமா?

Thiruvarur

oi-Jeyalakshmi C

திருவாரூர்: தியாகராஜர் கமலாலய குளத்தில் திருவிழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் வேளையிலே இருவர் குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 15 அடி உயர அலங்காரத்தூண் சரிந்து விழுந்த நிலையில் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவில் சைவ சமயத்தின் தலைமை பீடமாகவும், சர்வதோஷ பரிகார தலமாகவும் விளங்குகிறது. இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி உத்திர திருவிழாவின் நிறைவாக வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆழித்தேரோட்டம் நடைபெறும்.

இந்த ஆண்டு ஆழித்தேரோட்ட விழா கடந்த மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இதனுடன் மற்றொரு சிறப்பம்சமாக தெப்பத்திருவிழா நடைபெறும். இந்த ஆண்டு கமலாலய குளத்தில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை மூன்று நாட்கள் தெப்ப திருவிழா நடைபெற்றது.

English summary

Two persons drowned while the festival was being held at the Thiyagaraja Kamalalaya pool. A major accident was averted as the 15-foot-high decorative pillar collapsed.