பெண் இறந்துட்டாங்க.. முத்துப்பேட்டை மருத்துவரிடம் பணம் பறிப்பு! பாஜகவினர் கைது - கடைசியில் டுவிஸ்ட்

Thiruvarur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவாரூர்: முத்துப்பேட்டை அருகே நோயாளி இறந்துவிட்டதாக கூறி மருத்துவரிடம் ரூ.2 லட்சம் பணம் பறித்துவிட்டு மேலும் ஒரு லட்சம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய பாஜக நிர்வாகிகள் இருவரை போலீசார் கைது செய்து உள்ளார்கள்.

முத்துப்பேட்டை அருகே நாச்சிகுளம் பகுதியை சேர்ந்தவர் முகமது அப்துல் காதர். ஹோமியோபதி மருத்துவராக இருக்கும் இவரிடம் கடந்த 29ஆம் தேதி தில்லைவிளாகம் பகுதியை சேர்ந்த பாலசுந்தரி

(வயது 40) என்பவர் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பி உள்ளார்.

இந்த பெண்ணின் உறவினரான சித்தமல்லி பகுதியை சேர்ந்த வீரசேகரன் (வயது 42) பாஜக உறுப்பினராக உள்ளார். அதே சித்தமல்லி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவரது மகன் முகேஷ் (வயது 27) பாஜக கோட்டூர் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளராக உள்ளார்.

சிந்தனையில் மாற்றம்! சமூகத்தின் ஏற்றம்! ஆவின் பால் பாக்கெட்களில் பள்ளிக் கல்வித்துறை பளிச் வாசகம்!

English summary

The police have arrested two BJP workers who allegedly extorted Rs 2 lakh from a doctor and demanded Rs 1 lakh more from a doctor near Muthuppet.