நீங்க வெறும் அண்ணாமலை.. ஆனால் நாங்க எரிமலை..எரிமலை! கிட்டவே வரக் கூடாது! தெறிக்க விட்ட ‘ஆசிரியர்’.!

திருவாரூர் : பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நீங்கள் பெயரில் அண்ணாமலையாக இருக்கலாம் நாங்கள் கொள்கையில் எரிமலை. எரிமலை பக்கத்தில் நீங்கள் வரக்கூடாது என திருவாரூரில் நடைபெற்ற சனாதன எதிர்ப்பு மாநாட்டில் திக தலைவர் வீரமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

திருவாரூர் தெற்கு வீதியில் திராவிடர் கழகம் நடத்திய சனாதன எதிர்ப்பு திராவிட மாடல் விளக்க மாபெரும் மாநாடு திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன், சிபிஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், மதிமுக அரசியல் ஆய்வு மைய செயலாளர் செந்திலதீபன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

In the anti-Sanatana conference held in Tiruvarur, Tika President Veeramani has severely criticized BJP President Annamalai saying that you should not come to the side of the volcano in our policy.