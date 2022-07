காமராஜ் வீட்டில் திணற திணற ரெய்டு.. ரூ.41 லட்சம் பணம், 963 சவரன் நகைகளை அள்ளிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை!

Thiruvarur

oi-Vignesh Selvaraj

திருவாரூர் : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் தொடர்புடைய இடங்களில் நடைபெற்ற சோதனையில் ரூ. 41.06 லட்சம் பணம், 963 சவரன் நகை சிக்கியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் தொடங்கிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்தச் சோதனையில் 24 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், ஐ போன் உள்ளிட்டவை சிக்கியுள்ளன.

இந்த ரெய்டில், கணக்கில் வராத ரூ. 15.5 லட்சம் பணம் தொடர்பான ஆவணங்கள், வங்கிப் பெட்டக சாவி, பென் டிரைவ் உள்ளிட்ட கருவிகளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

963 sovereign Jewels, 23.96 Kg Silver and Rs 41.06 Lakh were found in DVAC raid which was conducted for more than 8 hours at the places related to former AIADMK Minister Kamaraj.