அண்ணன் முறை நபரின் அநியாயம்.. தங்கை குளிக்கும் போது.. கையை உள்ளே விட்டு.. திடுக்கிட்ட திருவாரூர்!

Thiruvarur

oi-Rajkumar R

திருவாரூர் : திருவாரூர் அருகே தங்கை குளிக்கும்போது ஆபாச படம் எடுத்ததோடி, திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என மிரட்டிய அண்ணனை சுமார் 4 நாட்கள் தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு போலீஸார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பெண்களுக்கு எதிரான அத்துமீறல்கள், வன்முறைகள், பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது..

குறிப்பாக கொரோனா காலத்திலும் அதற்குப் பிறகு பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களும், குழந்தை திருமணம் உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கூறி வருகின்றனர்.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உலகம் முழுதும் இதுவரை 6,271,889 பேர் பலி.. 515,792,334 பேர் பாதிப்பு

English summary

Police today arrested a brother who had threatened to take a pornographic picture of his sister while she was taking a bath and get married after a four-day search hunt.