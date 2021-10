காங்கிரஸை கடுமையாக விளாசிய வானதி சீனிவாசன்.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கையோடு வைத்த அதிரடி கேள்வி

Tiruppur

oi-Velmurugan P

திருப்பூர்: தன் கூட்டணியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆளும் கேரளா மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி ஆளும் ராஜஸ்தான் முதல்வர்களுக்கு நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்று சொல்வார்களா என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின் கேட்க வேண்டும் என்று பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த விவசாயிகள் படுகொலை குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், குற்றவாளிகள் விரைவில் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என அம்மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார் என்றும் திருப்பூரில் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சாதனைகளை விளக்கி தொடர் ஓவியம் திருப்பூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் வரையப்பட்டுள்ளது இதனை பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசன் இன்று பார்வையிட்டார்.

English summary

BJP national women's wing leader Vanathi Srinivasan has questioned whether Chief Minister Stalin should ask the Communist Party-ruled Kerala and Congress-ruling Rajasthan chief ministers in his alliance not to choose NEET.