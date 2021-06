திருப்பூரை அதிர வைத்த சம்சுதீன் கொலை.. பிரதான சாலையில் 100க்கணக்கான வாகனங்களில் நடந்த இறுதி ஊர்வலம்

Tiruppur

oi-Velmurugan P

திருப்பூர்: திருப்பூரில் கொலை செய்யப்பட்ட இளைஞரின் உடலை நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பிரதான சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் ஊர்வலமாக சென்று அடக்கம் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பூர் - ஏபிடி சாலையில், பழைய துணிகளை பிரிக்கும் வேஸ்ட் குடோனில் ஒன்றில் வாலிபர் ஒருவரின் உடல் மற்றும் தலையில் பலத்த காயங்களுடன் பிணமாக கிடப்பதாக மத்திய காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர், சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

சி.டி. மணி, மன்னார்குடி பேராசிரியர்...9 ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் திருச்சி ராமஜெயம் கொலை வழக்கு மர்மங்கள்

English summary

The incident in which more than a hundred people marched in a two-wheeler on the main road and buried the body of the murdered a accused in Tirupur.