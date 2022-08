நிதியில்லை பேனா சின்னம் அவசியமா? அந்த காசில் 6.5 கோடி பேருக்கு பேனா வாங்கி கொடுங்க! விளாசிய இபிஎஸ்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : போதுமான நிதி இல்லாதபோது சென்னை மெரினாவில் ரூ.80 கோடிக்கு எழுதாத பேனா நினைவு சின்னம் அமைப்பது அவசியமா? என கேள்வியெழுப்பியுள்ள தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, இதற்கு பதிலாக ரூ.80 கோடிக்கு 6.5 கோடி தமிழக மக்களுக்கும் பேனா வாங்கி கொடுத்து விடலாம் என கூறியுள்ளார்.

திருச்சி கலையரங்கம் மண்டபத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் என்.ஆர்.சிவபதி இல்ல திருமண விழா வரவேற்பு நிகழ்ச்சி இன்று மாலை நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று வருகை தந்தார்.

திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு 11 மணியளவில் வருகை தந்த அவர் விமான நிலையம் அருகே உள்ள வயர்லெஸ் சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில் தொண்டர்கள் மத்தியில் உரை ஆற்றினார்.

English summary

Is it necessary to set up a non-writing pen memorial at Chennai Marina at a cost of Rs 80 crore when there is not enough funds? Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palaniswami questioned