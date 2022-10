அமைச்சரிடம் கெட்ட வார்த்தையில் திட்டு வாங்குறது தான் வேலை.. அசிங்கமா இல்ல? - பாஜக லீடர் பரபர பேச்சு!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : "கெட்ட வார்த்தையில் அமைச்சர் திட்டுவதை வாங்கிவிட்டு வருவது தான் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு வேலையாக இருக்கிறது. உங்களுக்கெல்லாம் அசிங்கமாக இல்லையா?" என பாஜக திருச்சி மாவட்ட தலைவர் ராஜசேகரன் கடுமையாக தாக்கிப் பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் நேற்று திமுக அரசைக் கண்டித்து பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. திருச்சியில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் எஸ்.ராஜசேகரன் தலைமை வகித்தார்.

அப்போது பேசிய ராஜசேகரன், தினமுக் காலையில் அமைச்சர் வீட்டுக்குச் சென்று திட்டு வாங்கி வருவதுதான் இங்கு இருக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகளின் வேலை என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

"Is this the job of police officers to receive the minister's bad words.” Trichy BJP District President Rajasekaran harsh attack on police at BJP protest has caused a sensation.