தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் இல்லை... எந்த பேரிடரையும் எதிர்கொள்வோம் - மா.சுப்ரமணியன்

திருச்சி: திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் ஓமிக்ரான் வார்டில் சிகிச்சை பெறும் 4 பேருக்கு ஒமைக்ரான் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று தமிழக சுகாதார துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சியில் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே .என். நேரு, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர்மா. சுப்பிரமணியன், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் இன்று திருச்சிராப்பள்ளி அரசு கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் புற்றுநோய் கண்டறிதல் மையத்தினையும், படுக்கைப் புண்கள் பராமரிப்பு சிகிச்சை மையத்தினையும் திறந்து வைத்து, கொரோனா நோய்த்தொற்று கண்டறியும் புதிய RTPCR பரிசோதனைக் கருவியினையும் மருத்துவ சேவைக்கு வழங்கினர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அரசு செயலர் டாக்டர்.. ஜெ. இராதாகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் தீபக் ஜேக்கப், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சு. சிவராசு, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அ.சௌந்திரபாண்டியன், செ.ஸ்டாலின்குமார், எம் .பழனியாண்டி, ப.அப்துல் சமது மற்றும் பலர் உள்ளனர்

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian has said that 4 people who are being treated in the Omicron ward at the Trichy Government Hospital have not been confirmed for the Omicron.