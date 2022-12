நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்ததும் உதயநிதி ஸ்டாலின்தான் தமிழக முதல்வர்.. கிளப்பிவிடும் கடம்பூர் ராஜு

Tuticorin

தூத்துக்குடி: நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் தமிழக முதலமைச்சராக ஆவார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் திமுக அரசைக் கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

அமைச்சர்களின் நடவடிக்கைகளால் ஸ்டாலினால் நிம்மதியாக தூங்கக் கூட முடியவில்லை என்றும் இதனை அவரே திமுக பொதுக்குழுவில் தெரிவித்துள்ளார் எனவும் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்தார்.

Former AIADMK minister Kadambur Raju has said that Udhayanidhi Stalin will become the Chief Minister of Tamil Nadu after the parliamentary elections. He said this while speaking at a protest against the DMK government at Kovilpatti in Thoothukudi district.