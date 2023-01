ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல்: 'ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ' ஜீரோ தான்.. காங்கிரசுடன் கமல் கூட்டணி குறித்து எச் ராஜா

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு கமல்ஹாசன் ஆதரவு குழப்பத்தை தான் தரும் என்று எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி: ஈவிகேஸ் இளங்கோவன் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என்று அறிவித்த உடனேயே எதிர்க்கட்சி வெற்றி பெற்று விடும் என்று நம்பிக்கை ஏற்பட்டு விட்டதாக பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச்.ராஜா செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளிக்கையில் கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ. திருமகன் ஈவெரா மரணம் அடைந்ததார். இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி வரும் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இடைத் தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

BJP National Executive Committee member H. Raja said in an interview to the media that as soon as Evkes Ilangovan announced that he was the Congress candidate, he was confident that the opposition party would win.