ஸ்டெர்லைட்டால் மாசு இல்லை... அண்ணா பல்கலை. அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆதரவு கூட்டமைப்பு

Tuticorin

oi-Udhayabaskar

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் மாசு ஏற்படவில்லை என்றும் வழக்கமான வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறும் புகைதான் காரணம் என்றும் ஸ்டெர்லைட் ஆதரவு கூட்டமைப்பு பேட்டி அளித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலை. நடத்திய ஆய்வறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி ஸ்டெர்லைட் ஆதரவு கூட்டமைப்பு மற்றும் தூத்துக்குடி மக்கள் வாழ்வாதார இயக்கம் இதனை செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளது. தேவையற்ற குற்றச்சாட்டுகளை கூறி மக்களை போராட்டக் களத்திற்கு திசை திருப்பியதால் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டுள்ளதாக இந்த கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

No pollution in Thoothukudi due to Sterlite Anna says Sterlite Supporting association Anna University said that the pollution caused by the Sterlite plant in Thoothukudi was not caused by the smoke emitted from regular vehicles. The Sterlite Support Coalition was interviewed, citing a study conducted. The federation said the Sterlite plant had been closed for the past three years because it had diverted people to the battlefield with unnecessary allegations.