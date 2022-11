திராவிட மாடலா? இந்தி திணிப்பு.. ஆளுநர் எதிர்ப்பு! திமுகவுக்கு இது தான் வேலையே! சீரியஸான கிருஷ்ணசாமி!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : இந்தி திணிப்பு ஆளுநர் எதிர்ப்பு இந்த இரண்டையும் திமுகவின் தோல்வியை மறைப்பதற்காகவே கேடயமாக எடுத்திருக்கிறது என புதிய தமிழக கட்சி நிறுவனத் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி தனியார் திருமண மண்டபத்தில் வைத்து புதிய தமிழக கட்சி சார்பில் செயல் வீரர் கூட்டம் புதிய தமிழக கட்சி நிறுவனத் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து கோவில்பட்டி தாலுகா அலுவலகம் எதிரே திமுக அரசை கண்டித்து மின் கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற கோரி ஆர்ப்பாட்டம் புதிய தமிழக கட்சி நிறுவனத் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

சீனுக்கு வரும் புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி.. 2 சம்பவங்கள் - தெற்கு + மேற்கு! பவர் காட்ட பவர் மேட்டர்

English summary

Dr. Krishnasamy, head of the puthiya thamizhagam Party , has strongly criticized that the opposition to the imposition of Hindi by the governor has taken these two as a shield to hide the defeat of the DMK.