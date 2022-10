சூரனை சம்ஹாரம் செய்த ஜெயந்திநாதர்..திருச்செந்தூர் கோவில் அருகில் கூடிய கூட்டம் தலையா கடல் அலையா?

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி:

திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. கடற்கரையில் அலைகடலென திரண்டிருந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அரோகரா முழக்கமிட்டு தரிசனம் செய்தனர். ஆறுநாள் விரதம் இருந்த பக்தர்கள் பரவசத்துடன் சூரசம்ஹாரத்தை கண்டு தரிசனம் செய்தனர்.

ஆணவம் அழிந்து ஞானமும் பெற்றுவிட்டால் எந்த ஆன்மாவுமந்தப் பரமாத்மாவோடு ஐக்கியமாகிவிடலாம் என்பது கந்த சஷ்டி சொல்லும் வாழ்க்கை ரகசியம். முருகக் கடவுளின் பராக்கிரமங்களைச் சொல்வது சூரசம்ஹாரம். சூரபத்மன் ஆணவத்தில் முருகக் கடவுளோடு போர்புரிந்தான். தன் வலிமையாலும் மாயையாலும் முருகனை வெல்ல நினைத்தான். சிவ மைந்தனுக்கு முன்னாள் ஆணவம் நிற்குமா? அழிந்து போனது.

முருகனின் கை வேலுக்கு சக்திவேல் என்றுபெயர். அன்னையே தன் அம்சமாக அந்த வேலை முருகக் கடவுளுக்கு வழங்கினார். அந்த சக்திவேல் சூரர் படையை அழித்தது.

ஆஸ்திரேலியாவில் கந்த சஷ்டி.. சூரபத்மனை சம்ஹாரம் செய்த சிட்னி முருகன்

English summary

Soora samharam was held in Tiruchendur with much fanfare. Lakhs of devotees thronged the beach like waves chanting arokara and had darshan. Devotees who had fasted for six days saw Surasamhara with ecstasy and had darshan.