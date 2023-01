மேள தாளம்.. சாத்தான்குளம் ஊரே ஒன்னு கூடிடுச்சி, யாருக்குப்பா கல்யாணம்னு பார்த்தா.. அங்கதான் ட்விஸ்ட்

பருவ மழை பொய்த்து விட்டதால் மழை வேண்டி தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே வினோத திருமணம் நடைபெற்றது.

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அருகே உள்ள சாத்தான் குளம் பகுதியில் இருக்கும் கிராமம் ஒன்றில் அரச மரத்திற்கும் வேப்ப மரத்திற்கும் ஊர் மக்கள் திருமணம் செய்து வைத்தனர். உண்மையான திருமணம் போலவே வெகு விமர்சையாக இந்த திருமணம் நடைபெற்றது. எதற்காக இந்த வினோத திருமண நிகழ்வு நடைபெற்றது என்ற விவரங்களை கீழே காணலாம்.

தமிழ்நாட்டில் மக்கள் வேண்டுதல்கள் நிறைவேற பல்வேறு விதமாக வழிபடுவதை கேள்வி பட்டு இருக்கிறோம். குறிப்பாக மழை பொய்த்து விட்டால் மழை பெய்ய வேண்டி நூதன முறையில் வேண்டுதல்கள் நடைபெற்று வருவது வழக்கமான ஒன்றாகவே உள்ளது.

அதிலும் கிராமப்புறங்களில் வியக்க வைக்கும் வகையில் வித விதமான முறையில் நூதன முறையில் வழிபாடுகள் நடக்கும்.

English summary

In a village near Tuticorin in the Satan Kulam area, the people of the village got married to a Neem tree and a neem tree. This marriage was held with much criticism just like a real marriage. The details of why this strange wedding event took place can be found below.