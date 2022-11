வேலூர் சிஎம்சி ராகிங் விவகாரம்: குற்றம் நிரூபணமானால் மாணவர்கள் நிரந்தர நீக்கம்.. கல்லூரி நிர்வாகம்

Vellore

oi-Vishnupriya R

வேலூர்: வேலூர் சிஎம்சி ராகிங் விவகாரத்தில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் மாணவர்கள் நிரந்தரமாக நீக்கப்படுவார்கள் என கல்லூரி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரியில், இறுதி ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்கள், 40க்கும் மேற்பட்ட முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை அரை நிர்வாணபடுத்தி ராகிங் செய்ததாக வீடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இறுதி ஆண்டு பயிலும் 7 மாணவர்களை கல்லூரி நிர்வாகம், சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டது. மேலும் கல்லூரி முதல்வர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பாகாயம் போலீசார், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட 7 மாணவர்கள் மீதும் தமிழ்நாடு ராகிங் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

CMC College Administration says that we will remove the students those who involved in raging if their offence prived.